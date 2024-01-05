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Tunceli'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Tunceli'de meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı kent genelinde etkili olmaya başladı. Pülümür, Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkisini arttırırken kent merkezi de beyaza büründü. Ulaşımın aksamasıyla birlikte ekipler karla mücadele çalışmalarına başladı.

Tunceli\'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
05.01.2024 - 22:57,  Güncelleme: 22:57
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Tunceli'de kar yağışı etkili oluyor

TUNCELİ - Tunceli'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Tunceli'de meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı kent genelinde etkili olmaya başladı. Pülümür, Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçelerinde sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkisini arttırırken kent merkezi de beyaza büründü. Yağış nedeniyle Tunceli genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler çalışma başlattı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Tunceli-Pülümür- Erzincan ile Tunceli- Elazığ karayollarında ekipler tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA
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