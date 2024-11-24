Tunceli\'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Güncel

TUNCELİ'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ve 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de, sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla şehir merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Valilik, il merkezi, Hozat, Pülümür, Ovacık, Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle Tunceli- Erzincan ve Elazığ karayollarında görüş mesafesi sıfıra düştü. Kar yağışının ardından karayolları ekipleri seferber oldu. Yollarda kalan bazı araçlar kurtarıldı. Yaz lastiğiyle yola çıkan sürücülerin çoğunluğu yolda kalırken ve bazıları zincir takarak yolculuğuna devam etti.