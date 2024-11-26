Tunceli\'de Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

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TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışla birlikte ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara, dron kamerasıyla görüntülendi.

Doğal güzellikleri, inanç mekanları, yaban hayatı, endemik türleri ile öne çıkan ve ziyaretçilerini etkileyen Tunceli, meteorolojik uyarıların ardından başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Dağların arasında kurulan şehir merkezindeki Uzunçayır Baraj Gölü ve sokak ile evlerin ışıkları, karla birleşerek görülmeye değer manzara oluşturdu. Kar manzarası, dron kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği, Adıyaman'ın güney kesimlerinin ise yağmurlu geçeceği, sıcaklığın mevsim normallerinin 8 ile 10 derece altında seyredeceği belirtilerek, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELI??