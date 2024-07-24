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Tunceli'de, muhtarlara bina yaptırıldı

TUNCELİ - Tunceli'de 5 mahalle muhtarlığı için valilik tarafından yaptırılan binanın açılışı gerçekleştirildi.

Tunceli Valiliği tarafından merkez Alibaba, Yeni Mahalle, Moğultay, İnönü ve Esentepe Mahallesi için yaptırılan muhtarlık binasının açılışı gerçekleştirildi.

Moğultay Mahallesi'nde yaptırılan binanın açılışında konuşan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, muhtarların daha önce kendilerine layık yerlerde görev yapmadıklarını belirterek, "Bildiğim kadarıyla kimisi pasajın içerisinde kimi bir kahvenin köşesinde işini yapıyordu. Şimdi biz hem Tunceli'mize yakışır hem de bu güzel beş mahallemize yakışır bir muhtarlık binası yaptık. Burası da Sağlık Bakanlığımızdan tahsisli şekilde bir topraktı. İçişleri Bakanlığımızın katkısıyla projeyi gerçekleştirdik. İlimizde toplam 7 mahallemizde hizmet verecek 5'i burada daha sonraki günlerde hem Cumhuriyet hem de Atatürk Mahallesi'ndeki muhtarlık binalarımızı da açacağız inşallah" dedi.

Muhtarlıkların çok kıymetli olduğunu ifade eden Vali Tekbıyıkoğlu, "Bizim yönetim sistemimizdeki en küçük, en temel birim taşı. En küçük derken onun önemsizliğinden kaynaklanmıyor aslında her şey onun üzerine bina ediliyor. Muhtarlıklardan sonra beldeler, ilçeler, kentler, şehirler ve büyükşehirler inşa ediliyor. Aslında muhtarlıklar olmasa bunların hiçbiri de olmaz. Muhtarlıklar bizim için çok yakın çalışma arkadaşlarımız. Kadastrodan tutun kolluk mevzuatına kadar tebligat mevzuatına kadar birçok görevleri var. Bir yandan kamu görevi icra ederken bir yandan da vatandaşlarımızın temsilciliğini kendileri yapmakta. Başı sıkışan bir vatandaşın ilk çalacağı kapı aslında mahallenin muhtarıdır. Aynı zamanda mahalle kültürünü ben çok önemsiyorum. Ben de benzer mahallelerde yetişen birisiyim. Babamın vefatında vefat organizasyonu için mahallenin çocukları, gençleri toparladılar bize bir iş bırakmadılar. Artık şehirlerimiz değişmeye başladı. Daha sitevari evlerde insanlar kalıyor ama bir yandan da mahalle kültüründen uzaklaşmış oluyor. Mahalle bir dayanışma demek aslında. Bizim hepimizin bunu çok iyi muhafaza etmesi lazım. İnşallah burası hem sorunların konuşulduğu yer olur hem de mutlulukların paylaşıldığı, vatandaşların deva bulduğu bir yer olur. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah güzel hizmetler bu binalarda üretilir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek binanın açılışı gerçekleştirildi. Yeni binayı gezen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu muhtarlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Açılış, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.