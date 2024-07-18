Tunceli'de Otomobiller Çarpıştı: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de Otomobiller Çarpıştı: 8 Kişi Yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından kara yolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı.

18.07.2024 20:46
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AF 619 ile 62 AJ 356 plakalı otomobiller, Tunceli- Erzincan kara yolu 8. çığ tünelinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan iki otomobildeki 8 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunceli'de Otomobiller Çarpıştı: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Otomobiller Çarpıştı: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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