Tunceli'nin Pülümür ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi hafif yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AF 619 ile 62 AJ 356 plakalı otomobiller, Tunceli- Erzincan kara yolu 8. çığ tünelinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan iki otomobildeki 8 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de Otomobiller Çarpıştı: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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