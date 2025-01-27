Tunceli\'de PKK\'ya Yönelik 5 Bin 71 Operasyon Düzenlendi

Güncel

TUNCELİ Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "2024 yılında ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK ait toplamda 5 bin 71 operasyon düzenlendi, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi" dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile İl Emniyet Müdürü Hakan Duman'ın katılımıyla 'Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında kentteki terör, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi ve veriler paylaşıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin huzur kenti olması için 6 bin 87 güvenlik personelinin mesai gözetmeksizin 24 saat özveriyle görev yaptığını söyledi.

'OLASI TERÖR OLAYININ ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Operasyonlarda 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Tunceli'de güvenlik ve huzurun tesis edilmesi için ilimiz sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya toplamda 5 bin 71 operasyon düzenlenmiştir. İl Jandarma Komutanlığı'mızca düzenlenen istihbari çalışmalar sonucunda, 9 Ocak 2025 tarihinde PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda faaliyet gösterdiği tespit edilen Mahir Serhat kod adlı M.A. isimli terörist de Antalya ili Kepez ilçesinde yakalandı. Sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Böylece operasyonlarda 2 terörist sağ olarak ele geçirildi. 2024 yılında FETÖ örgütüne yönelik gerçekleşen 25 operasyonda 33 şahıs gözaltına alındı. DHKP-C örgütüne yönelik ise bir operasyon gerçekleşti. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca 2024 yılı içerisinde kırsalda 14 farklı noktada patlamaya hazır halde bulunan 14 adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Olası terör olayının da önüne geçildi" dedi.

'ASAYİŞ OLAYLARINDA AZALMA'

Asayiş olaylarında geçtiğimiz yıllara göre azalma olduğunu belirten vali Tekbıyıkoğlu, "Asayiş olaylarına bakacak olursak 2023-2024 yıllarında kişilere yönelik suçlarda yüzde 8 azalma oldu. Aydınlatma oranı ise yüzde 99 oranında. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 15 oranında azalma olmuştur. 2024 yılında Tunceli genelinde organize suçlarla mücadele kapsamında 2 tane organize suç örgütü çökertildi. 18 şahıs gözaltına alındı bunlardan 9'u tutuklandı" şeklinde konuştu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELİ,