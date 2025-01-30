Tunceli'de Şap Salgını Tehlikesi

Güncel

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tunceli'de şap hastalığı nedeniyle hayvan ölümleri yaşandığını belirterek, "Dünyada artık yok olma noktasına gelen şap hastalığı Türkiye'de hala ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Etkin önlemler alınmadığı, aşılama ve hijyen çalışmaları yeterince yürütülmediği için bu salgınlar kaçınılmaz hale geliyor" dedi.

Sarıbal, yaptığı açıklamada, Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Sürgüç ve Aşağı Gülbahçe köylerindeki iki çiftlikte şap hastalığı nedeniyle hayvan ölümleri yaşandığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ilk ihbarın 20 Ocak'ta yapıldığını, aynı gün bölgede karantina uygulaması başlatıldığını aktaran Sarıbal, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bölgede 67 kuzu ve 2 koyunun öldüğünü, ancak üreticilerin aktardığı rakamlara göre bu sayının 100'ün üzerinde olduğunu ileri sürdü.

Kısa süre önce Bursa'nın Nilüfer ilçesinde de şap vakalarına rastlandığını ifade eden Sarıbal, "Dünyada artık yok olma noktasına gelen şap hastalığı Türkiye'de hala ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Etkin önlemler alınmadığı, aşılama ve hijyen çalışmaları yeterince yürütülmediği için bu salgınlar kaçınılmaz hale geliyor" dedi.

Avrupa ülkelerinin şap hastalığına karşı katı önlemler alarak başarılı sonuçlar elde ettiğini belirten Sarıbal, Türkiye'de ise denetim mekanizmalarının zayıf kaldığını vurguladı. Sarıbal, "Şap salgınının kontrol altına alınması için yalnızca hasta hayvanlara müdahale etmek yetmez; sağlıklı hayvanların da hızla aşılanması, hayvan hareketlerinin sıkı bir şekilde denetlenmesi, hijyen kurallarının ve aşılamanın tavizsiz uygulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede 20 binin üzerinde hayvan bulunduğunu, salgının ortaya çıkmasının ardından sağlıklı olduğu belirlenen 10 bin 550 hayvanın aşılandığını belirten Sarıbal, tüm hayvanların hızla aşılanması gerektiğini kaydetti.