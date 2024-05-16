Tunceli'de Üniversite Öğrencilerinden Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Tunceli'de üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek

TUNCELİ - Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek için bir araya gelirken, yürüyüşe Tunceli Valisi Bülent Tekbıyık'da katıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencileri tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Yüzlerce öğrenci, üniversite kampüsünde bir araya gelerek yürüdü. Tekbir ve sloganların getirildiği programa, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyık'da katılarak öğrencilerin yaptığı yürüyüşe destek verdi.