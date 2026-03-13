Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda Ö.T'yi gözaltına aldı.
Zanlının evinde ve aracında yapılan aramada 472 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
