Tunceli\'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

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TUNCELİ'de yeni yılın ilk bebeği, dün saat 23.35'te dünyaya geldi. Kız bebeğe ailesinin henüz isim vermediği öğrenildi.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği dün saat 23.35'te dünyaya geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cahidenur Selveroğlu ile ebeler Dilara Bayrak ve Serpil Yoltay'ın normal yolla gerçekleştirdiği doğumda, Bahar ve Ersan Ağırkaya çiftinin 2'nci çocukları olan kız bebek, 48 santimetre ve 3 kilo 175 gram ağırlığında dünyaya geldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, çifti ziyaret ederek, aileyi tebrik etti.