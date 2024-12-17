Tunceli'de Yerli Malı Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Tunceli'de Yerli Malı Haftası Etkinliği

Tunceli'de Yerli Malı Haftası kapsamında coğrafi işaretli ürünler sergilendi ve ikram edildi.

17.12.2024 22:09
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Tunceli'de okulda coğrafi işaretli ürünler sergilenip ikram edildi

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, coğrafi işaretli ürünleri sergileyip davetlilere ikram etti.

Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Uyar Sakar, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin desteğiyle, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri sergilenip katılımcılara ikram edildi. Gaziantep baklavasından Adıyaman'ın çiğköftesine, Çemişgezek ilçesinin dut ve tulum peyniri başta olmak üzere yöresel lezzetler açılan stantlarda sergilendi. Coğrafi işaretli ürünlerin daha fazla tüketilmesi, bilinmesi ile birlikte çocuklara ve gençlere yerli tüketim bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı etkinlik, şölen havasında geçti.

Etkinlikte yerli ve coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiğini belirten öğrenci Şahin Özükan, "Ben Çemişgezek Çok Programı Anadolu Lisesinde okuyorum. Bugün Yerli Mal Haftasını değerlendirdik. Bütün arkadaşlarımız evlerinden yerli ürünler getirdi. Adıyaman'ın çiğköftesinden Gaziantep'in baklavasına, Çemişgezek ilçemizin kömbesine hepsini tattık. Gayet de güzeldi, güzel bir etkinlik oldu. Sadece bugün değil, hayatımızın her anında yerli ürünleri tüketmeye devam edeceğiz" dedi.

Yerli malı tüketiminin önemine değinen öğrenci Melike Alkan da "Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Bugün okulumuzda Yerli Malı Haftasında biz çok güzel bir etkinlik yaptık. Çok başarılıydı. 1929 yılında Amerika'da başlayan ve bütün dünyayı derinden etkileyen bir ekonomik kriz çıkmıştı. Bu krizden Türkiye'de derinden etkilenmiştir. Yerli malı kullanımına önem verilerek ekonomik kriz engellenmeye çalışılmıştır" diye konuştu.

Öğrencilerine yerli malının, yerli ürün tüketiminin önemine değinen okul müdürü Fatma Uyar Sakar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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