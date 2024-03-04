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Tunceli'de, yüzlerce kişi Munzur Vadisi Milli Parkı'nı temizledi

TUNCELİ - Tunceli'de valiliğin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Tunceli'de, valiliğin sosyal medya üzerinden yaptığı Munzur Vadisi Milli Parkı temizlik etkinliğine yüzlerce kişi katıldı. Milli parkın başlangıç noktasında bir araya gelen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlara burada eldiven ve çöp torbaları dağıtıldı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca gerçekleştirilen temizlik kampanyasında toplanan çöpler, araçlarla bölgeden alındı.

Kampanyaya ilişkin konuşan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, etkinliği Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan ve içinde harika güzellikler barındıran Munzur Vadisi'nin temizliği için yaptıklarını söyledi. Milli parktaki zenginliklere vurgu yapan Vali Tekbıyıkoğlu, "Munzur Vadisi, su samurlarıyla, dağ keçileriyle, endemik bitkileriyle, florası, faunasıyla gelenleri adeta büyülüyor. Tunceli'nin güvenlik probleminin de ortadan kalkmasıyla beraber buraya gelen ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Tuncelililerin çok yüksek bir çevre bilinci var. Çevrelerini, doğalarını seviyorlar. Hakikaten Tunceli de sevilecek bir yer. Fakat dışarıdan gelen misafirlerimizde bazen aynı duyarlılık olmadığı görüyoruz. Başka bir coğrafyada, başka bir sosyolojide, habitatla büyümüş olabilirler onlara örnek olsun, duyarlılık olsun diye bu çağrıyı yaptık. Bugün yaklaşık 500 vatandaşımızın, çalışanlarımızla beraber çöp topladık" dedi.

Munzur Vadisi'nin bir çok spor için elverişli olduğuna vurgu yapan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tırmanma, trekking, kamping, bisiklet ve motosiklet sporları için güzel bir yer. Başta rafting olmak üzere su sporlarına ilgi artıyor. Zaman zaman milli şampiyonalara, uluslararası şampiyonalara da vadimiz ev sahipliği yaptı. Buradaki güzellikleri herkesin gelip görmesini istiyoruz. Bu turizme sağlıklı ev sahipliği yapacak, doğasını bozmayacak, bungalov, taş evlerle, kamu ve özel sektörle buradaki kapasiteyi artırmak için gayretimiz olacak" diye konuştu.

Temizlik kampanyasına katılan Munzur Üniversitesi Yeşilay Kulübü Başkanı Mervan Yalçın, kampanyaya 50 gönüllü ile katıldıklarını belirterek, çevreyi temiz tutma çağrısında bulundu.