Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat Memleketinde Defnedildi - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat Memleketinde Defnedildi

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat Memleketinde Defnedildi

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat (28), Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada toplamda 4 asker şehit oldu. Cenaze törenine Osmaniye Valisi ve askeri erkan katıldı, helallik alınmasının ardından şehidin naaşı mezarlığa götürüldü.

09.09.2024 18:27
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TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat (28), gözyaşları arasında memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı'na ait zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 asker şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın acı haberi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları da taziye için eve akın etti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Öğleden sonra Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat için Kadirli ilçesi Kümbet Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, askeri erkan, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar katıldı. Şehit Hanifi Şentürk Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende İl Müftüsü Ali Çakmak cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı askerlerin omzunda mezarlığa götürüldü. Şehit Mehmet Aykanat, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye),

Kaynak: DHA

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