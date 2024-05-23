Tunceli Valisi: Asayiş ve güvenlik operasyonları hakkında bilgi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunceli Valisi: Asayiş ve güvenlik operasyonları hakkında bilgi verildi

Tunceli Valisi: Asayiş ve güvenlik operasyonları hakkında bilgi verildi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Bu yıl meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 99'u aydınlatıldı. Trafik denetimlerinde azalma, kadına yönelik şiddet olaylarında ise azalma olduğu belirtildi. Terör örgütlerine ait mağaralar ve sığınaklar imha edildi. Organize suç örgütü de çökertildi.

23.05.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Tekbıyıkoğlu, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, Tunceli'nin huzur kenti olması için güvenlik güçlerinin mesai gözetmeksizin 24 saat özveriyle görev yaptığını söyledi.

Bu yıl meydana gelen 913 asayiş olayının yüzde 99 oranında aydınlatıldığını belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Jandarmamızın yaptığı çok etkili bir çalışma var. Geçmişten bugüne kadar gelen ve faili meçhul olarak kalan dosyaların hepsiyle ilgili tarama gerçekleştirdiler. Jandarmamızın yaptığı bu özel çalışmayla beraber 2 bin 341 suç takip dosyasından 891'i aydınlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu R.A. Antalya'nın Serik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı ve akabinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine aynı çalışma çerçevesinde 7 terör olayına katılmış bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 'Reşo' kod adlı E.A. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca caza infaz kurumuna teslim edildi."

Tekbıyıkoğlu, kentteki trafik denetimlerinin artarak devam ettiğini ve kaza olaylarında yaklaşık yüzde 13'lük bir azalma olduğunu bildirdi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "7 bin 378 erkeğe ve 6 bin 826 kadına ulaşıldı. Kadına yönelik şiddetle ilgili olaylarda geçen senenin aynı dönemine göre ilk dört aylık zaman diliminde yüzde 16'lık azalma var. Yol kontrol ve arama noktalarında yapılan çalışmalarda 295 aranan şahıs yakalanmıştır. Kentimizde 71 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 106 şüpheli yakalandı ve bunlardan 11'i tutuklandı." dedi.

"Şehit savcımızın kanı yerde kalmadı"

Tekbıyıkoğlu, geçmişte terör örgütlerince kullanıldığı belirlenen 61 mağara ve sığınağın bu yılki operasyonlara imha edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde de 8 silah, 465 mühimmat, 86 tüp, 14 el yapımı patlayıcı, 44 kilogram patlayıcı madde, 363 pil ve 163 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi. Yine jandarmamızın 4 farklı ilde yaptığı operasyonlar sonucu terör örgütü mensubu olmaktan ve terör örgütüne yardım yataklıktan suç işlediği tespit edilen 68 şüpheli hakkında da işlem yapıldı. 19 Ekim 2023'te Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında bir operasyon icra edilmişti ve 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerin kimlikleri belli oldu ve bunlardan 2'si sözde özel kuvvet ve turuncu kategoriye ait teröristlerdi. Bu tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa-Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz, 19 Eylül 2012'de şehit olan Savcı Murat Uzun'un failleri arasında olduğu tespit edildi. Şehit savcımızın kanı yerde kalmadı."

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kentteki organize suç örgütünün de çökertildiğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Nitelikli yağma, tefecilik, silah ticareti gibi 12 ayrı suçu işlendiği şahıslara yönelik 26 Mart'ta operasyon gerçekleştirildi, 7 kişi burada tutuklandı. Yine sosyal medya üzerinden kolay para kazanma ve yatırım vaadiyle farklı illerde 46 kişiyi 10 milyon lira dolandıran ve Mersin'de gerçekleştirdiğimiz operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 2'si tutuklandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bülent Tekbıyıkoğlu, Operasyon, Tunceli, trafik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Valisi: Asayiş ve güvenlik operasyonları hakkında bilgi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 14:01:58. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli Valisi: Asayiş ve güvenlik operasyonları hakkında bilgi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement