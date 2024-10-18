Tunceli Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Tunceli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
TUNCELİ - Tunceli'nin yüksek kesimleri beyaza bürünürken hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.
Tunceli'de dün etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Pülümür ve Ovacık ilçesinin yüksek kesimleri beyaza bürünürken hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü.
Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl'ün yanı sıra Tunceli için de zirai don uyarısında bulundu.
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