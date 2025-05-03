Tuncer Bakırhan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye - Son Dakika
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Tuncer Bakırhan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Önder'in kaybını büyük bir değer yitimi olarak değerlendirdi.

03.05.2025 18:02
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(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yaşamını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı taziye mesajında, "Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi. Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Bakırhan'ın mesajı şöyle:

"Sevgili Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Bu ülke, hakikati büyük bedellere rağmen dile getirmekten bir an bile imtina etmeyen büyük bir değerini yitirdi. Barışın dili, halkların kardeşliği için çarpan cesur bir yürek sustu. Sırrı, sadece bir siyasetçi değil; Türkiye'nin hafızası, onuru ve neşesiydi. Sözleriyle direnen, gülüşüyle umut olan bir insandı. Onu kaybetmenin acısı büyük. Ama biliyoruz ki Sırrı'nın düşleri bizimdir, yolu yolumuzdur. Hakkını helal et Sırrı… Uğurlar olsun, yoldaşım. Sana söz, bu ülkeye barış gelecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuncer Bakırhan'dan Sırrı Süreyya Önder'e Taziye - Son Dakika

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