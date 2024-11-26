Tuncer Bakırhan: Dem Parti Eş Başkanları ve İmralı Görüşmesi Olsa Çok İyi Olur

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(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin " İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" şeklindeki sözlerini değerlendirdi. Bakırhan, "DEM Parti Eş Başkanları ve İmralı görüşmesi olsa çok iyi olur. Biz gerçekten bu konuda Sayın Öcalan'ın ne dediğini ne düşündüğünü bizzat ağzından duymak isteriz. DEM Parti Eş Başkanlarına bu süreçte bir katkı düşecekse bu rolü oynamak isteriz. Adalet Bakanlığı'na bugün başvuru yapacağız, sonuçlarını bekleyeceğiz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısındaki "İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" şeklindeki sözleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bakırhan, " Türkiye'de söylem düzeyinde de olsa barış tartışmaları var. Türkiye barışını sağlamak için tarafların ne dediğini ne istediğini Türkiye kamuoyu da bilmelidir. Biz de DEM Parti olarak merak ediyoruz. Bugün Sayın Bahçeli'nin dediği asılnad bizim dün hazırlıklarını yaptığımız DEM Parti Eş Başkanları ve İmralı görüşmesi olsa çok iyi olur. Biz gerçekten bu konuda Sayın Öcalan'ın ne dediğini ne düşündüğünü bizzat ağzından öğrenmek isteriz. DEM Parti Eş Başkanlarına bu süreçte bir katkı düşecekse bu rolü oynamak isteriz. Adalet Bakanlığı'na bugün başvuru yapacağız, sonuçlarını bekleyeceğiz" dedi.

Bakırhan, "MHP lideri Bahçeli'nin İmralı ve DEM arasında yüz yüze temasın yapılması çağrısının ardından Bakırhan'ın, Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacakları açıklamalarının eş güdümlülü mü yapılmak istendi" sorusuna, "Aramızda kesinlikle bir irtibat yok. Çözümün aklı birdir. Ama çok garip bir şey değil, sorunun temel aktörlerinden birisi tartışılıyor. Demokratik zeminin en önemli partilerinden birisi gündemdedir. İyi düşünülmüş. Ama emin olun biz bu konuyu dün kendi aramızda tartıştık, dilekçemizi hazırladık. Bu Bahçeli'nin dediklerini önemsizleştirmiyor. Çözümün aklı birdir, bakalım Adalet Bakanını bekleyeceğiz" dedi.

" Ahmet Türk'ün kendisi DEM Parti'dir"

Görevden el çektirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk aracılığıyla İmralı görüşmesi olabilir mi sorusuna Bakırhan, "Ahmet Türk, bizim eş genel başkanlığımızı, milletvekilliğimizi yıllarca yapmış. Şu anda Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanımızdır. Aracıya ihtiyaç duymayız, Ahmet Türk'ün kendisi DEM Parti'dir" diye cevap verdi.

"Erdoğan'ın kendisine sormak lazım"

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessizliğini nasıl yorumlarsınız sorusuna da, "Erdoğan'ın kendisine sormak lazım. Biz kendi düşüncelerimizi buradan söylüyoruz" dedi.