Güncel

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin ve Şırnak'ta temaslarda bulundu.

Beraberinde bazı milletvekilleri ile Mardin'e gelen Bakırhan, Nusaybin ilçesine geçti.

Bakırhan, Diyarbakır'da 20 Eylül 1992'de öldürülen yazar Musa Anter'in kırsal Akarsu Mahallesi'ndeki doğduğu evi ve evinin bahçesindeki mezarını ziyaret etti, bahçeye Anter anısına fidan dikti.

Musa Anter'in 20 Eylül'de hayatını kaybeden oğlu Anter Anter'in yakınlarına da taziye ziyaretinde bulunan Bakırhan, aile fertlerine başsağlığı diledi.

Bakırhan ve beraberindeki milletvekilleri daha sonra Şırnak'ın Cizre ilçesine geçti.

Bakırhan, Cizre Belediyesi tarafından Sur Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen "Gülistan Doku Geleneksel Gençlik Futbol Turnuvası"nın yarı final ve final maçlarını izledi.