Tünelin Altındaki Koyda Köpek Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Tünelin Altındaki Koyda Köpek Kurtarma Operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antalya-Kemer yolu üzerindeki Akyarlar Tüneli'nin altında bulunan koyda terkedilmiş halde bulunan bir köpeği kurtardı. Kara ulaşımının olmadığı koyda mahsur kalan köpek tekneyle karaya çıkarıldı.

14.08.2024 20:42
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Tünelin altındaki koyda köpek kurtarma operasyonu

Mahsur kalan köpek tekneyle karaya çıkarıldı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antalya- Kemer yolu üzerindeki Akyarlar Tüneli'nin altında bulunan koyda terkedilmiş halde bulunan bir köpeği kurtardı. Kara ulaşımının olmadığı koyda mahsur kalan köpek tekneyle karaya çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sevimli dostlar için sahiplendirme, mama dağıtımı gibi birçok çalışma yürütürken, bu kez ulaşımın zor olduğu bir noktada kaderine terkedilen köpeği kurtarmak çabaladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Kemer yolu üzerinde bulunan Akyarlar Tüneli altında bulunan koy içerisindeki mağaraya terk edilmiş bir köpek olduğu haberi üzerine harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyarlar Tüneli'nin sahil tarafından kara ulaşımı olmayan mağarada bulunan sahipsiz köpeği kurtarmak için tekneyle bölgeye ulaştı. Ekipler, terk edilmiş köpeğe hemen yiyecek ve su verdi.

Tekneyle kurtarıldı

Yemeğini yedikten sonra kendine gelen sevimli dost, vatandaşlarında yardımıyla deniz aracına alındı. Balıkçı Barınağı'nda kıyıya çıkarılan köpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen görevlilere teslim edildi. İlk kontrolleri bakımevi görevlileri tarafından yapılan sahipsiz hayvan, acil müdahale aracına alınarak detaylı kontrol ve tedavisinin yapılabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Sahipsiz köpek, gerekli bakımları yapıldıktan sonra, yeni ve kalıcı yuvasını beklemek üzere Geçici Bakımevinde kalacak.

Kaynak: İHA

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