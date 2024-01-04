Tunus Cumhurbaşkanı: İsrail suikastlara bel bağlıyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail'in " Filistin'deki direniş ile mücadele edemediğini bu yüzden suikastlara bel bağladığını" söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir araya geldiği belirtildi.

İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindekilere yönelik suikasta tepki gösteren Said, "Sahada herhangi başarı gösteremeyen ve Filistin direnişi ile mücadele edemeyen Siyonist oluşum (İsrail), suikastlara bel bağladı. Dünyanın gözü önünde devam eden soykırım, bir grubu ya da hareketi değil tüm halkı hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in tarihi boyunca sayısız suikast gerçekleştirdiğini vurgulayan Said, "Siyonist çetelerin işlediği suikastlardan biri de Filistin'deki çatışmalardaki tutumundan dolayı BM arabulucusu Kont Fold Bernadotte'ye yönelik 1948'de Kudüs'teki King David Oteli'nde düzenlenen suikasttır. Uluslararası arabulucu terörist miydi? Aynı şekilde Filistin'e destek verdiği gerekçesi ile Başpiskopos Hilarion Capucci'yi tutuklayıp sürgün eden de bu Siyonist oluşumdur." dedi.

Said, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Siyonistler Filistin dışında da sayısız suikast gerçekleştirdi. Kemal Advan, Kemal Nasır ve Ebu Yusuf el-Neccar 1973'te şehit edildi. Ebu Hasan Seleme 1979'da Lübnan'da, Halil el-Vezir Ebu Cihad 1988'de Tunus'ta öldürüldü. Aynı şekilde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi siyasi büro üyesi ve sözcüsü Gassan Kenfani ile Ebu İyad Salah Halaf Tunus'ta öldürüldü, Sfaks'ta uçak mühendisi Muhammed Zevari'ye suikast düzenlendi."

Aruri suikastı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.