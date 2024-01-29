Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İtalya-Afrika Zirvesinde Filistin meselesinin gündemde yer almamasını eleştirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen İtalya- Afrika Zirvesinde, Filistin meselesinin gündemde yer almamasını eleştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" zirvesinde yaptığı konuşmaya yer verildi.

Zirvede Filistin meselesinin gündeme alınmamasını eleştiren Said, "Bu toplantının gündeminde açıkça yer almayan ancak gözden kaçırılmaması gereken konulardan biri de Siyonist işgal güçlerinin tüm Filistinlilere karşı yürüttüğü yok etme savaşıdır." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere yönelik saldırıların çok şiddetli olduğuna dikkati çeken Said, her dakika masumların kaldığı sığınakların ve hastanelerin bombalandığını ve birçok insanın dakikalar içinde öldürüldüğünü ya da yaralandığını kaydetti.

Tüm Filistin'in özgürleştirilmesi ve başkenti Kudüs olan tam bağımsız bir devletin kurulması dışında barışın sağlanamayacağını vurgulayan Said, "İnsanları apartmanlara, binalara ve meydanlara tıkmak ve çıkmalarına engel olmak, yangına körükle gitmektir. Bunun yapılmasını destekleyen taraflar da bu yangına odun taşımaktadır." dedi.

"İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli ilk kez düzenlenen uluslararası zirveye, 25 Afrika ülkesinden liderler ve dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler'in ilgili kuruluşları, AB, Afrika Birliği, Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Enerji Ajansı gibi çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcisi katıldı.