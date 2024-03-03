Tunus Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanı ile ekonomik ortaklığı görüştü

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ekonomik ortaklığın güçlendirilmesini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, İranlı mevkidaşı Reisi ile Cezayir'de düzenlenen 7. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Liderler iki ülke arasında başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda ortaklık ve ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, İranlı mevkidaşını, "iki kardeş halkın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde istişare ve koordinasyonu güçlendirmeye ve karşılıklı ziyaretleri en üst düzeyde yoğunlaştırmaya" çağırdı. Said, Filistin halkının, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurtulması için verdiği mücadeleyi desteklediğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi de ülkesinin, Tunus'la ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli sektörlerde tecrübe paylaşımı ve iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istekli olduğunu ifade etti.

İran, Irak, Katar, Moritanya, Senegal, Tunus, Libya, Mozambik ve Bolivya'nın devlet başkanları ve liderlerinin katıldığı zirve dün kapanış bildirisiyle sona ermişti.