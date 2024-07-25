Tunus Cumhurbaşkanı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hapis cezası alan 233 kişiye af çıkardı - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hapis cezası alan 233 kişiye af çıkardı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Anayasa'nın 99. Maddesi gereği sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle mahkum olan 1727 kişiden 233'ünün suçlarını affetti. Diğer mahkumlar ise başka suçlardan aldıkları cezaları çekmeye devam edecek. Tunus'ta 2019 cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yaşanan süreç, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı olağanüstü kararlar ve siyasi kriz nedeniyle ülkede çoğu siyasi parti seçimleri boykot etmektedir.

25.07.2024 02:07
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle hapiste yatan 1727 kişiden 233'ü için af kararı çıkardı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Anayasa'nın 99. Maddesi gereği sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle mahkum olanların suçlarını affetme kararını imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal medya paylaşımları sebebiyle mahkum olan 1727 kişiden 233'ünün aftan yararlanacağı ifade edilerek, diğerlerinin ise başka suçlardan aldıkları mahkumiyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Tunus'ta 2019 cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yaşanan süreç

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararla Meclis'in çalışmalarını dondurması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, ülkede siyasi ve ekonomik krizin derinleşmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Said'in 22 Eylül 2021'de açıkladığı yeni kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamasının ardından, Aralık 2021'de açıklanan "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında, ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilen Tunus'ta, 24 Aralık 2023'te yapılan seçimlerle Halk Meclisinin yanı sıra Bölgesel ve Yerel Ulusal Konsey oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından attığı adımları "demokratik bulmadıkları" gerekçesiyle ülkedeki çoğu siyasi parti seçimleri boykot ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hapis cezası alan 233 kişiye af çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus Cumhurbaşkanı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hapis cezası alan 233 kişiye af çıkardı - Son Dakika
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