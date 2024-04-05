TUNUS, 5 Nisan (Xinhua) -- Tunus deniz muhafızları son 24 saat içinde 31 yasadışı göç girişimini engellerken, batan teknelerden 1.335 yasadışı göçmeni kurtardı.
Tunus Ulusal Muhafızları'nın Perşembe günü yayımladığı yazılı açıklamaya göre, Ulusal Muhafız birimleri tarafından ülkenin doğusundaki Safakes vilayetinde gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmenlerin deniz yolculuğunu organize eden 8 kişi tutuklandı ve 14 çelik tekneye el konuldu.
Açıklamada, göçmenlere yönelik tedbirlerin ise savcılıkla istişare edildikten sonra alınacağı kaydedildi.
Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, yasadışı göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandıkları başlıca noktalardan biri.
Tunus makamlarının aldığı sıkı önlemlere rağmen Tunus kıyılarından İtalya'ya ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Tunus Deniz Muhafızları, 31 Göç Girişimini Engelledi ve 1.335 Göçmeni Kurtardı - Son Dakika
Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.
Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında son 24 saat içinde 62 Filistinli öldü, 91 Filistinli yaralandı. Böylece, geçen yıl Ekim ayında başlayan saldırılarda toplam ölü sayısı 33.037'ye, yaralı sayısı ise 75.668'e yükseldi. Gazze'deki çocuklar ise kötüleşen sağlık koşulları, psikolojik koşullar ve gıda güvensizliğiyle mücadele ediyor.
Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Türkiye Ampute Futbol Birinci Lig'in 14. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup ederek şampiyon oldu. Takımın antrenörü Fatma Kara, Türkiye'nin ilk ve tek kadın antrenörü olduğunu belirtti.
Bayburt İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan 'Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet' projesi kapsamında engelli vatandaşlara yönelik 'Cami-Engelli Buluşması' düzenledi. Programda engelli vatandaşlarla cami ziyaretleri yapıldı ve Bayburt İl Müftülüğü tarafından engelli vatandaşlara iftar yemeği verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?