Tunus Deniz Muhafızları, 31 Göç Girişimini Engelledi ve 1.335 Göçmeni Kurtardı

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TUNUS, 5 Nisan (Xinhua) -- Tunus deniz muhafızları son 24 saat içinde 31 yasadışı göç girişimini engellerken, batan teknelerden 1.335 yasadışı göçmeni kurtardı.

Tunus Ulusal Muhafızları'nın Perşembe günü yayımladığı yazılı açıklamaya göre, Ulusal Muhafız birimleri tarafından ülkenin doğusundaki Safakes vilayetinde gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmenlerin deniz yolculuğunu organize eden 8 kişi tutuklandı ve 14 çelik tekneye el konuldu.

Açıklamada, göçmenlere yönelik tedbirlerin ise savcılıkla istişare edildikten sonra alınacağı kaydedildi.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, yasadışı göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandıkları başlıca noktalardan biri.

Tunus makamlarının aldığı sıkı önlemlere rağmen Tunus kıyılarından İtalya'ya ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.