Tunus Deniz Muhafızları, 34 Kaçak Göçmeni Kurtardı

TUNUS, 16 Mart (Xinhua) -- Tunus Ulusal Muhafızları Cuma günü Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, ülkedeki deniz muhafızlarının Tunus açıklarında tekneleri batan 34 kaçak göçmeni kurtardığını duyurdu.
Açıklamada "Kurtarma operasyonu güneydoğudaki Medenine vilayetinin Zarzis kenti açıklarında gerçekleşti" denildi.
Farklı ülkelerden gelen göçmenler, teknede 70 kişinin bulunduğunu ve komşu bir ülkeden İtalya'nın Akdeniz'deki Lampedusa adasına doğru yola çıktığını söyledi.
Operasyon sırasında deniz muhafızlarının iki kaçak göçmenin cansız bedenine de ulaşıldığı belirtilen açıklamada, halen kayıp olanların aranmasına devam edildiği kaydedildi.
Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, yasadışı göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandıkları başlıca noktalardan biri.
Tunus makamlarının aldığı sıkı önlemlere rağmen Tunus kıyılarından İtalya'ya giden kaçak göçmenlerin sayısı artıyor.
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