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Tunus Dışişleri Bakanı, IOM'dan Filistin'de ateşkes çağrısı yapmasını istedi - Son Dakika
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Tunus Dışişleri Bakanı, IOM'dan Filistin'de ateşkes çağrısı yapmasını istedi

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope'tan IOM'un Filistin'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunmasını istedi. Ammar, IOM'dan insani yardım kuruluşu rolünü yerine getirmesi ve Filistin halkının ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanı, IOM\'dan Filistin\'de ateşkes çağrısı yapmasını istedi
11.12.2023 - 21:07,
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Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope'tan IOM'un Filistin'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunmasını istedi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ammar'ın, İsviçre'nin Cenevre kentinde IOM Genel Direktörü Pope ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı Ammar, IOM'dan insani yardım kuruluşu rolünü yerine getirmesi, Filistin'de acil ve kalıcı bir ateşkes talep etmesi ve Filistin halkının ihtiyaçlarının mümkün olan en kısa sürede karşılanması çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Ammar'ın, uluslararası toplumun herkesin gözü önünde işlenen katliamlara etkili ve kolektif bir şekilde çözüm üretememesinden duyduğu memnuniyetsizliği vurguladığı belirtilen açıklamada, "Filistin'de yaşananlar karşısında derin endişe duyuyoruz. Ateşkesin bir an önce sağlanarak sivillerin korunması gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75'inci yıldönümünü anmak amacıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre'de düzenlediği etkinliğe katılmak üzere İsviçre'ye giden Dışişleri Bakanı Ammar'ın yarın ülkeye dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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