Tunus, Gazze'ye İlk Yardım Gemisini Gönderdi

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TUNUS, 23 Temmuz (Xinhua) -- Tunus, Gazze'deki Filistinliler için 1.609 ton gıda ve tıbbi malzeme taşıyan ilk yardım gemisini gönderdi.

Tunus Afrika Haber Ajansı (TAP), Tunus Kızılayı (CRT) resmi sözcüsü Bouthyna Gregba'nın "Gemi, Filistin halkıyla insani dayanışmanın bir parçası olarak, Pazartesi günü başkent Tunus'un güney banliyölerindeki Rades limanından Mısır'a doğru yola çıktı" sözlerini aktardı.

Gregba, "Yola çıkan insani yardım gemisi, iki ambulans, 4 mobil sağlık ünitesi, 19 su tankı, bir diyaliz ünitesinin yanı sıra çeşitli ilaç ve gıda malzemeleri götürüyor" dedi.

Sözcü ayrıca 25 Temmuz'da Mısır'ın Port Said limanına yanaşacak olan gemideki yardım malzemelerinin Mısırlı yetkililer ve Mısır Kızılayı ile koordineli olarak Refah sınır kapısı üzerinden kamyonlarla Gazze'ye taşınacağını belirtti.

Tunus'un insani yardımı, Gazzelilere deniz yoluyla gönderilen ilk yardımlardan biri olarak kabul ediliyor.