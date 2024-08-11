Tunus ile Cezayir arasındaki demir yolu hattı 30 yıl sonra tekrar açıldı - Son Dakika
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Tunus ile Cezayir arasındaki demir yolu hattı 30 yıl sonra tekrar açıldı

Tunus ile Cezayir arasındaki demir yolu hattı, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 yıl sonra tekrar açıldı. İki ülke arasındaki demir yolu taşımacılığı, ikili ilişkilerin daha samimi bir şekilde gelişmesine destek olacak.

11.08.2024 17:05
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Tunus ile Cezayir arasındaki demir yolu hattı iki ülkenin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 30 yıl sonra tekrar açıldı.

Tunus Ulaştırma Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güçlü tarihi bağları olan iki ülke arasındaki demir yolu taşımacılığı, ikili ilişkilerin daha samimi bir şekilde gelişmesine destek olacaktır. Cezayir'in Tunus sınırındaki Annaba kentinden yola çıkan tren, ilk seferini tamamlayarak başkent Tunus'a kadar ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Demir yolu hattının devamlılığı ve hizmetin sürekliliğini sağlamak için Cezayir makamları ile koordineli olarak çalışıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu hat ile iki ülke arasındaki turizmin canlanacağı, sınır şehirlerindeki ticaretin artacağı vurgulandı.

Açıklamada, yolcu taşımacılığı yapılacak demir yolu hattında yakın zamanda yük trenlerinin de hizmet vermesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Tunus ile Cezayir arasındaki demir yolu hattı, 1995 yılında güvenlik nedenlerinden dolayı seferlerini durdurmuştu. 2003 yılında kısa süre hizmete açılan hat, teknik aksaklıklardan dolayı seferlerine tekrar ara vermişti.

Kaynak: AA

Cezayir, Tunus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus ile Cezayir arasındaki demir yolu hattı 30 yıl sonra tekrar açıldı - Son Dakika

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