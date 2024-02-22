Tunus, İtalya'ya yönelik yasadışı göçmen akınında artış yaşanıyor - Son Dakika
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Tunus, İtalya'ya yönelik yasadışı göçmen akınında artış yaşanıyor

Tunus, İtalya\'ya yönelik yasadışı göçmen akınında artış yaşanıyor

Tunus'ta 2023 yılında Akdeniz üzerinden İtalya'ya girmeye çalışan 75.000'den fazla yasadışı göçmen durduruldu. Bu rakam, 2022 yılında yakalanan kayıt dışı göçmen sayısının iki katından fazla. Tunus güvenliği, Lampedusa adasına yönelen yasadışı göç dalgaları üzerindeki baskıyı artırarak operasyonlarını genişletti.

22.02.2024 13:21
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TUNUS, 22 Şubat (Xinhua) -- Tunus'ta 2023 yılında Akdeniz üzerinden İtalya'ya girmeye çalışan 75.000'den fazla yasadışı göçmen durduruldu.

Özel radyo istasyonu Mosaique FM'in Tunus Ulusal Muhafızları sözcüsü Husameddin el-Cebabili'ye dayandırdığı Çarşamba günkü habere göre bu rakam, 2022 yılında Tunus kıyılarından gemiyle İtalya'ya giderken yakalanan 35.000 kayıt dışı göçmene kıyasla iki kattan fazla artışa tekabül ediyor.

Tunus güvenliği, İtalya'nın Lampedusa adasına yönelen yasadışı göç dalgaları üzerindeki baskıyı geçtiğimiz birkaç ay içinde yoğunlaştırırken, ilgili operasyonlarını ülkenin güneydoğusundaki Safakes vilayetinden diğer vilayetlere doğru genişletti.

Tunus kıyı şeridinden yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alan Lampedusa adası, İtalya'ya yasadışı deniz yolculuğu yapan göçmenler tarafından genellikle ilk durak olarak tercih ediliyor.

Kaynak: Xinhua

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