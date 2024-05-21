Tunus'ta 2024 yılında engellenen göç girişimlerinde binlerce göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tunus'ta 2024 yılında engellenen göç girişimlerinde binlerce göçmen yakalandı

Tunus\'ta 2024 yılında engellenen göç girişimlerinde binlerce göçmen yakalandı

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen forumda, 2024 yılında engellenen düzensiz göç girişimlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Tunuslu güvenlik güçlerinin operasyonları sonucunda 3 bin 369 göç girişimi engellenirken, 4 bin 336 göçmen yakalandı ve 341 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Tunus, her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmenin Avrupa'ya ulaşmak için geçiş noktası olarak kullanılmaktadır.

21.05.2024 19:01
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Tunus'ta 2024 yılı içerisinde engellenen 3 bin 369 göç girişiminde, 4 bin 336 göçmen yakalandı, 341 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen "Göçmen Kaçakçılığını Azaltma ve Düzenli Göç Yolarını Destekleme" forumunda 2024 yılında düzenlenen düzensiz göç girişimlerinin engellenmesine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Forumda konuşan Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Feki, 2024 yılı içerisinde 48 bin 765'i yabancı olmak üzere 52 bin 972 düzensiz göçmenin Tunus'tan deniz yoluyla Avrupa'ya geçtiğini söyledi.

Tunuslu güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine yönelik yaptıkları operasyonlarda ise engellenen 3 bin 369 düzensiz göç girişiminde 4 bin 336 göçmeni yakaladığını belirten Feki, göçmenleri taşıyan 103 teknenin alabora olduğunu ve 341 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Düzensiz göçün arkasında dünya çapında uzmanlaşmış suç örgütleri olduğunu vurgulayan Feki, "İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarında uzmanlaşmış örgütler dünyanın her tarafında faaliyet gösteriyor. Terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, kara para aklama gibi suçlar birbiriyle bağlantılı suç örgütleri tarafından organize ediliyor." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta düzensiz göçmen sorunu

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta 2024 yılında engellenen göç girişimlerinde binlerce göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunus'ta 2024 yılında engellenen göç girişimlerinde binlerce göçmen yakalandı - Son Dakika
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