Tunus'ta 8. Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta 8. Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı

Tunus\'ta 8. Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı
14.06.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Susa'da düzenlenen fuara Türkiye'den birçok firma katıldı; zeytin ve zeytinyağı teknolojileri tanıtıldı.

Tunus'un kıyı şeridinde yer alan Susa kentinde, 8. Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı gerçekleştirildi.

Başkent Tunus'un 160 kilometre güneyinde bulunan Susa'daki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, Türkiye, Suriye, Cezayir, Libya, Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın yanı sıra 120'nin üzerinde birçok yerli ve yabancı firma katıldı.

Tunus'un ve Akdeniz ülkelerinin önemli tarım ürünlerinin başında gelen zeytinin preslenmesi, toplanması ve depolanmasına yönelik makinelerin, aksesuarların ve teknolojilerin tanıtıldığı fuara, Türkiye'den birçok firma katılım sağladı.

Fuardaki Türk ve Tunuslu firmaları ziyaret eden Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine, Türkiye'den çok ciddi firmaların fuara katılım sağladığını söyledi.

Akdeniz havzasının en önemli ürünlerinden birinin zeytin ve zeytinyağı olduğunu aktaran Demircan, "Türkiye'den, Tunus'tan, İspanya'dan ve İtalya'dan da birçok firma fuara iştirak ediyor. Zeytinyağında Tunus'un kendi ihtiyacının üzerinde üretimi var, ürettiği zeytinyağını Avrupa'ya satıyor. Türkiye de aynı şekilde ürettiğinin bir bölümünü ihraç ediyor. Dolayısıyla zeytinyağı üretimi bağlamında Tunus'la ortak alanlarımız güçlü şekilde var. Türkiye'deki sanayicimiz buraya zeytinyağı üretimine yönelik birçok makine ve ekipmanın satışını yapıyor." dedi.

Tunus'ta Türk sanayi firmalarının güçlü şekilde sektörlere destek verdiğini vurgulayan Demircan, "Türkiye'nin Tunus'a makine satışı çok yüksek. Piyasada Türk firmalarının hatırı sayılır ağırlığı var. Türk firmalarının kalitesi ve fiyatlarının rekabetçi olması, başarılı olmalarındaki en önemli iki neden." görüşünü paylaştı.

"Türkiye, Tunus'taki tarım sektöründe önemli yere sahip"

Fuar organizatörlerinden Hamidi Nezar, 2012 yılından bu yana düzenledikleri zeytinyağı fuarına bu yıl uluslararası katılımda önemli başarı olduğunu söyledi.

Tunus'un dünya zeytinyağı üretiminde ilk 3'te yer aldığını aktaran Nezar, "Fuara katılan tüm firmalar, zeytin üretimi, toplanması, işlenmesi ve depolamasına yönelik teknolojilerini tanıtma fırsatı buluyor. Bu anlamda fuarda Türkiye'yi temsil eden önemli firmalar var. Türk firmalarını fuar katılımcıları değil, fuarımızın dostları olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye, Tunus'taki tarım sektöründe önemli yere sahip." dedi.

Türk firmaları Tunus zeytin piyasasından memnun

Fuara Türkiye'den katılan SKY Makine Genel Müdürü Hasan Gök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tunus'ta düzenlenen tarım fuarlarına 4 yıldır katılıyoruz. Firma olarak Tunus piyasasını yakından takip ediyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üretimine yönelik otomasyon sistemleri üreten firmayız. Tunus'ta birçok firmayla çalışıyoruz. Zeytinin toplanması, yıkanması, zeytinyağı üretimi ve depolanmasına yönelik her türlü makine üretimini yapıyoruz. Bu yüzden Tunus'a yönelik satışlarımızdan memnunuz. Bu fuar da verimli geçti, bundan sonraki fuarlara da katılmayı planlıyoruz."

Zay Teknoloji firması sahibi Emre Beşir de fuara katılımın iyi olduğunu, Tunuslu firmalarla çalışma fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Zeytinyağı otomasyon sistemleri ürettiklerini anlatan Beşir, "Makine imalatında birçok dalda üretim yapıyoruz. Süt, meyve suyu ve gıda sektöründe birçok üretimimiz var. Zeytinyağı sektörüne yönelik üretim yaparken Tunus'ta büyük potansiyel olduğunu keşfettik. Tunus'un bizim için çok büyük avantaja sahip olduğunu gördük. İnşallah Tunus'a da çok güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kapılarını 12 Haziran'da açan fuar yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Zeytinyağı, İhracat, Ekonomi, Cezayir, Türkiye, Suriye, Zeytin, Güncel, Tarım, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta 8. Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Provokatif İran-İsrail paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
İran’dan 2. saldırı Fırlatılan füze Tel Aviv’e böyle düştü İran'dan 2. saldırı! Fırlatılan füze Tel Aviv'e böyle düştü
İranlı General Vahidi: İsrail’e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek
İsrail, İsfahan’daki nükleer enerji santraline saldırdı İsrail, İsfahan'daki nükleer enerji santraline saldırdı
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir

23:04
Yemen’deki Husilerden İsrail’e “daimi ve açık savaş“ tehdidi
Yemen'deki Husilerden İsrail'e "daimi ve açık savaş" tehdidi
19:26
İsrail, İran’a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
İsrail, İran'a yönelik harekatın gerekçesini dünyaya duyurdu
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
09:10
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
09:04
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
09:04
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
08:53
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
02:48
İran’ın vurduğu Tel Aviv’deki yıkım kameralara yansıdı
İran'ın vurduğu Tel Aviv'deki yıkım kameralara yansıdı
02:34
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı
Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 23:40:02. #7.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta 8. Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.