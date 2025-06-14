Tunus\'ta 8. Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı

Tunus'un kıyı şeridinde yer alan Susa kentinde, 8. Zeytin ve Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı gerçekleştirildi.

Başkent Tunus'un 160 kilometre güneyinde bulunan Susa'daki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, Türkiye, Suriye, Cezayir, Libya, Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın yanı sıra 120'nin üzerinde birçok yerli ve yabancı firma katıldı.

Tunus'un ve Akdeniz ülkelerinin önemli tarım ürünlerinin başında gelen zeytinin preslenmesi, toplanması ve depolanmasına yönelik makinelerin, aksesuarların ve teknolojilerin tanıtıldığı fuara, Türkiye'den birçok firma katılım sağladı.

Fuardaki Türk ve Tunuslu firmaları ziyaret eden Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine, Türkiye'den çok ciddi firmaların fuara katılım sağladığını söyledi.

Akdeniz havzasının en önemli ürünlerinden birinin zeytin ve zeytinyağı olduğunu aktaran Demircan, "Türkiye'den, Tunus'tan, İspanya'dan ve İtalya'dan da birçok firma fuara iştirak ediyor. Zeytinyağında Tunus'un kendi ihtiyacının üzerinde üretimi var, ürettiği zeytinyağını Avrupa'ya satıyor. Türkiye de aynı şekilde ürettiğinin bir bölümünü ihraç ediyor. Dolayısıyla zeytinyağı üretimi bağlamında Tunus'la ortak alanlarımız güçlü şekilde var. Türkiye'deki sanayicimiz buraya zeytinyağı üretimine yönelik birçok makine ve ekipmanın satışını yapıyor." dedi.

Tunus'ta Türk sanayi firmalarının güçlü şekilde sektörlere destek verdiğini vurgulayan Demircan, "Türkiye'nin Tunus'a makine satışı çok yüksek. Piyasada Türk firmalarının hatırı sayılır ağırlığı var. Türk firmalarının kalitesi ve fiyatlarının rekabetçi olması, başarılı olmalarındaki en önemli iki neden." görüşünü paylaştı.

"Türkiye, Tunus'taki tarım sektöründe önemli yere sahip"

Fuar organizatörlerinden Hamidi Nezar, 2012 yılından bu yana düzenledikleri zeytinyağı fuarına bu yıl uluslararası katılımda önemli başarı olduğunu söyledi.

Tunus'un dünya zeytinyağı üretiminde ilk 3'te yer aldığını aktaran Nezar, "Fuara katılan tüm firmalar, zeytin üretimi, toplanması, işlenmesi ve depolamasına yönelik teknolojilerini tanıtma fırsatı buluyor. Bu anlamda fuarda Türkiye'yi temsil eden önemli firmalar var. Türk firmalarını fuar katılımcıları değil, fuarımızın dostları olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye, Tunus'taki tarım sektöründe önemli yere sahip." dedi.

Türk firmaları Tunus zeytin piyasasından memnun

Fuara Türkiye'den katılan SKY Makine Genel Müdürü Hasan Gök, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tunus'ta düzenlenen tarım fuarlarına 4 yıldır katılıyoruz. Firma olarak Tunus piyasasını yakından takip ediyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üretimine yönelik otomasyon sistemleri üreten firmayız. Tunus'ta birçok firmayla çalışıyoruz. Zeytinin toplanması, yıkanması, zeytinyağı üretimi ve depolanmasına yönelik her türlü makine üretimini yapıyoruz. Bu yüzden Tunus'a yönelik satışlarımızdan memnunuz. Bu fuar da verimli geçti, bundan sonraki fuarlara da katılmayı planlıyoruz."

Zay Teknoloji firması sahibi Emre Beşir de fuara katılımın iyi olduğunu, Tunuslu firmalarla çalışma fırsatı yakaladıklarını belirtti.

Zeytinyağı otomasyon sistemleri ürettiklerini anlatan Beşir, "Makine imalatında birçok dalda üretim yapıyoruz. Süt, meyve suyu ve gıda sektöründe birçok üretimimiz var. Zeytinyağı sektörüne yönelik üretim yaparken Tunus'ta büyük potansiyel olduğunu keşfettik. Tunus'un bizim için çok büyük avantaja sahip olduğunu gördük. İnşallah Tunus'a da çok güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kapılarını 12 Haziran'da açan fuar yarın sona erecek.