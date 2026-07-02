Tunus'ta COMESA İş Kadınları Konferansı Başladı - Son Dakika
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Tunus'ta COMESA İş Kadınları Konferansı Başladı

02.07.2026 03:01
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21 ülkenin katıldığı konferansta kadın girişimciliği ve ticaretin güçlenmesi hedefleniyor.

Tunus'ta, Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) İş Kadınları Birliğinin 7. Konferans ve Fuarı, 21 üye ülkenin katılımıyla başladı.

Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ilk kez ev sahipliği yaptığı etkinliğin açılışını Tunus Aile, Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Bakanı Esma el-Cabiri gerçekleştirdi.

"Tek Pazar, Tek Gelecek: COMESA Entegrasyonu İçin Dijital Yollar" temasıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek konferans, COMESA ülkelerinden iş kadınlarını, resmi kurum temsilcilerini ve ekonomik aktörleri bir araya getirerek kadınların ticaret ve yatırım alanındaki rolünü güçlendirmeyi, sınır ötesi iş ağlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Açılışta konuşan Bakan Cabiri, konferansın Afrikalı ve Tunuslu iş kadınları arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımını sağlamak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Tunus'un, özellikle COMESA ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) çerçevesinde Afrika içi ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde temel bir geçiş noktası olmayı sürdüreceğini ifade eden Cabiri, Afrika kadınının kalkınmanın temel unsurlarından biri ve yenilik ile büyümenin itici gücü olduğunu söyledi.

Cabiri, Afrika ekonomik entegrasyonunun küresel meydan okumalar karşısında kıtanın uluslararası ekonomideki konumunu güçlendirecek stratejik bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, Tunus'un bölgede kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik ortak çabalara tam destek verdiğini kaydetti.

Etkinlikte, dijital dönüşümün kadın girişimcilerin bölgesel değer zincirlerine entegrasyonuna katkısı, ticari ortaklıkların geliştirilmesi ve kadınların öncülük ettiği ürün ve hizmetler için yeni pazarlara erişim imkanları ele alınıyor.

1994 yılında kurulan COMESA, Doğu ve Güney Afrika'da ekonomik entegrasyonu güçlendirmeyi amaçlayan ve halen 21 ülkenin üye olduğu ortak pazar niteliğini taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus'ta COMESA İş Kadınları Konferansı Başladı - Son Dakika

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