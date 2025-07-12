Tunus'ta Demokrasi Geriliyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali el-Karadaği, aralarında Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi'nin de bulunduğu çok sayıda Tunuslu siyasiye verilen hapis cezalarını, ülkede "demokrasi açısından bir gerileme" olarak değerlendirdi.

Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, Tunus'ta yaşanan gelişmelerin "Tunus Devrimi'ne karşı bir intikam ve özgürlükler ile demokraside tehlikeli bir gerileme" anlamına geldiğini ifade etti.

Tunus'ta, muhalefetin gerçekçi olmayan bahanelerle sindirildiğine işaret eden Karadaği, "Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak gibi muğlak gerekçelerle farklı kesimlerden siyasi muhaliflerin yargılanması, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 2021'den bu yana uyguladığı olağanüstü hal politikalarının bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Karadaği, Gannuşi'nin yanı sıra onlarca siyasetçi, gazeteci ve aktivistin tutuklu kalmasının "Tunus'ta özgürlükler ve demokrasi açısından ciddi bir gerilemeye işaret ettiğini" vurguladı.

Karadaği ayrıca, "Gannuşi ve diğer siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması, yargının siyasallaştırılmasına son verilmesi ve Tunus'ta demokratik sürecin yeniden tesis edilmesi" çağrısında bulundu.

Tunus'ta, 8 Temmuz'da, "devlet güvenliğine komplo" davası kapsamında salı günü görülen duruşmada Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'ye 14 yıl hapis cezası verilmişti.

Aynı davada eski Tunus İstihbarat Başkanı Mehrez ez-Zuari, Kartaca Uluslararası Havalimanı eski Uçak Güvenliği Birimi Başkanı Abdülkerim el-Ubeydi, Nahda Hareketi yöneticilerinden Habib el-Levz ve Bin Arus vilayetinin Ez-Zehra Belediye Başkanı Rayan el-Hamzavi de 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gıyaben yargılanan sanıklar hakkında ise eski Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Nadiye Ukkaşe, Raşid el-Gannuşi'nin oğlu Muaz el-Gannuşi ile Nahda yöneticileri Adil ed-Daada ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam hakkında 35'er yıl hapis cezası verilmişti.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklu

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.