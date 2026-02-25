Tunus'ta Eski Bakanlara Ceza

Tunus'ta, eski Adalet Bakanı ve eski Sağlık Bakan Yardımcısı, devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemi milletvekillerinden El-Ceylani el-Debusi'nin cezaevinden çıkmasından kısa süre sonra ölmesiyle ilgili açılan davada 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tunus resmi ajansı TAP'ta yayımlanan haberde, haklarında 10 Ocak 2022'de dava açılan eski Adalet Bakanı Nureddin el-Bahiri ve Sağlık Bakan Yardımcısı Munzir el-Venisi'nin, Debusi'nin öldüğü dönem önemli hükümet görevlerinde bulunduğu hatırlatıldı.

"Kasıtlı ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, görevini icra eden kamu görevlisi tarafından işkence ve kötü muamelede bulunulması ile yasal bir işlemin yerine getirilmemesi" suçlamasıyla açılan davada mahkeme sanıklara 2 ile 4 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi."

Haberde mahkemenin aynı zamanda Nahda yöneticilerinden eski Adalet Bakanı Bahiri ile eski Sağlık Bakanı Yardımcısı Venisi'nin 4'er yıl, daha önce serbest bırakılan eski bir doktor ile eski bir başsavcı hakkında ise 2'şer yıl hapis cezası verdiği aktarıldı.

Mahkemenin ayrıca eski Nahda yöneticilerinden ve eski Sağlık Bakanı Abdullatif Mekki'nin beraatına hükmettiği kaydedildi.

Sanıklar, davaya ilişkin daha önce yaptıkları açıklamalarda Debusi'nin ölümüyle bağlantıları bulunduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Ne olmuştu?

"Yolsuzluk, zimmet ve kayırmacılık" suçlamalarıyla 7 Ekim 2011'de cezaevine giren Debusi, 7 Mayıs 2014'te tahliye edilmesinden saatler sonra hayatını kaybetmişti."

Debusi'nin ailesi, 2019 yılında, 31 ay yargılanmaksızın tutuklu kalmasının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin koşullar nedeniyle Tunus makamlarına karşı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi nezdinde şikayette bulunmuştu.

Soruşturma hakimi, Debusi'nin ölümü dosyası kapsamında 21 Haziran 2024'te Bahiri'nin tutuklanmasına karar vermişti.