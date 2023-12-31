Tunus\'ta Filistin\'e Destek Gösterisi: İsrail\'in Gazze\'ye Saldırıları Protesto Edildi

Tunus'taki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Tunus merkezli Filistin İçin Ortak Eylem İnisiyatifinin çağrısı üzerine göstericiler, başkent Tunus'un Buheyra semtinde bulunan ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Gösteride İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve ABD'nin Tunus Büyükelçisi Joey Hood'un sınır dışı edilmesi talep edildi.

ABD'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına desteğini protesto eden göstericiler, "Büyükelçi'yi sınır dışı edin", "Yalancı Biden, terörün kaynağı Biden", "Fransızlar ve Amerikalılar işgalci İsrail'in ortakları" şeklinde sloganlar attı.

Sivil toplum aktivisti Sena el-Maliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestonun "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak için baskı oluşturmayı amaçladığını" söyledi.

Maliki, "Filistin halen Arapların kanayan yarası olmaya devam ediyor. Bu yıl tatil yok, çünkü tüm günlerimiz Gazze ve direnişle geçiyor." dedi.

İsrail'in "çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik devam eden saldırılarını ve tüm insan hakları ilkelerini hiçe saymasını" kınayan Maliki, "ateşkes için derhal ve daha fazla uluslararası baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Filistin ile dayanışma gösterilerinin devam ettiği Tunus'ta İsrail saldırılarına destek verdikleri gerekçesiyle tepki gören Fransa ve ABD büyükelçilikleri önünde 24 saat yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.