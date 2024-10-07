Tunus'ta Filistinli Tutsaklara Destek Gösterisi

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Tunus'ta İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek ve 40 yıldır Fransa'da cezaevinde olan Lübnanlı aktivist Georges Abdullah'ın serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların birinci yılı dolayısıyla Fransız Büyükelçiliği önünde gösteri yapıldı.

Gösteride, "Kamuoyundan tek talebimiz, büyükelçiliğin (Fransa) kapatılması ve büyükelçinin sınır dışı edilmesi", "Ey şanlı 7 Ekim, senin yolundan ilerleyeceğiz", "Ey tutsak, aldırma, özgürlük yakındır", "Katil Macron, mahkumları serbest bırak" pankartları açıldı.

Tunus, Filistin ile Dayanışma Komitesi Sözcüsü Semah Avadi, gösteride yaptığı konuşmada, Filistinli tüm tutuklularla dayanışma içerisinde olduklarını göstermek istediklerini belirtti.

Avadi, ayrıca "7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümü vesilesiyle yaptığımız eylemde Georges Abdullah'ın da serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Tunuslu aktivist, "Fransa'yı Gazze'deki soykırımın ortağı olarak görüyoruz. Her ne kadar saldırıyı planlayan İsrail olsa da Fransa, ABD, İngiltere ve bölgedeki siyonizm tarafları İsrail'e destek veriyor." diye konuştu.

Georges Abdullah kimdir?

Fransa'da tutuklu bulunan Abdullah, cezası 24 yıl önce dolmasına rağmen Fransız yetkililerin onay vermemesi nedeniyle demir parmaklıklar ardında kalmaya devam ediyor.

Yetmişli yılların sonunda Lübnan Ulusal Hareketi'ne dahil olan daha sonra Filistin direnişine katılan Abdullah, 1984 yılında Fransa'da bulunduğu sırada tutuklandı; 1987 yılında çıkarıldığı mahkemede "biri İsrailli diğeri Amerikan iki diplomatın öldürüldüğü suikasta yardım etmekten" müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Yargılandığı yıllarda "Ben bir savaşçıyım, suçlu değilim" sözüyle ünlenen Georges Abdullah, 1999 yılında müebbet hapis cezasını tamamladı. Abdullah hakkında 2003 yılında şartlı tahliye kararı çıktı. Ancak Fransız Başsavcılığı kararı temyize götürdü ve Abdullah tutuklu kalmaya devam etti.

Hapiste geçirdiği en az 40 yılın ardından "Fransa'nın en eski mahkumu" olan George Abdullah, arkadaşları ve yakınlarının ifadelerine göre, tutukluluk halinin devamı için yasal bir gerekçe bulunmaksızın Fransa tarafından alıkonuluyor.