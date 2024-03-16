Tunus'ta Filistinlilere Destek Gösterisi Düzenlendi

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Tunus'ta, İsrail'in aylardır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Filistin Dayanışma Derneği tarafından başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteride, Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler, "soykırımı durdurun", "kanımızla canımızla Filistin'in yanındayız", "zafere kadar direniş" sloganları attı.

Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Beşir Hazri, gösteride yaptığı konuşmada, "Halk ve sivil toplum kuruluşları Gazze'deki direnişe destek vermeye davet ediyoruz. Dernek olarak her platformda işgalci zihniyetin Filistinlilere yönelik vahşi uygulamalarını protesto etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto için her hafta birçok sivil toplum kuruluşu tarafından Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.

Tunuslular, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana her hafta Filistinlilerle dayanışma gösterileri düzenliyor.

Göstericiler, İsrail'e verdikleri destekten ötürü ABD, İngiltere ve Fransa büyükelçilerinin ülkeden sınır dışı edilmesini istiyor.