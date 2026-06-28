Tunus'ta Gazze İçin Gösteri

Tunus'un başkentinde onlarca aktivist, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve ablukanın kaldırılması talebiyle "Gazze'yi ve direnişi yalnız bırakmayın" sloganıyla gösteri düzenledi.

Başkent Tunus'un ana caddesi Habib Burgiba'da, Filistin'e Destek Derneğinin çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, "Soykırımı durdurun, Gazze'yi kurtarın", "Gazze'yi ve direnişi yalnız bırakmayın" ve "Özgürlük, özgürlük, esirlerimize özgürlük" sloganları attı.

Gösteride konuşan aktivist Cemal el-Bahrini, Filistin'e destek vermenin insanlığa sahip çıkmak anlamına geldiğini belirterek, Gazze üzerindeki kuşatmanın sona ermesi için kamuoyu baskısının artırılması ve meydanlardaki dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Bahrini, "Soykırımla normalleşmek, işlenen suça ortak olmaktır." ifadelerini kullanırken, Gazze'deki direnişin bin gündür sürdüğünü vurguladı.

Filistin direnişinin ümmet için onur ve haysiyet mücadelesi verdiğini dile getiren Bahrini, Gazze halkının ağır insani koşullar altında yaşamını sürdürdüğünü ve kuşatmanın giderek derinleştiğini ifade etti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumuna da değinen Bahrini, burada ağır hak ihlalleri yaşandığına işaret ederek, Arap toplumlarını Filistin davasına daha güçlü destek vermeye çağırdı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ihlalleri sonucu bugüne kadar 1038 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 329 kişi yaralandı.

Bakanlık verilerine göre, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 173 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının büyük bölümü tahrip oldu.