Tunus'ta Göçmen Kadın Tekneyle Doğum Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta Göçmen Kadın Tekneyle Doğum Yaptı

Tunus açıklarında bir düzensiz göçmen, sahil güvenlik teknesinde doğum yaptı. Anne ve bebek hastaneye kaldırıldı.

08.11.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrikalı bir düzensiz göçmenin, Tunus'un Sfaks kenti açıklarında sahil güvenlik güçlerinin teknesinde doğum yaptığı belirtildi.

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Sfaks kenti açıklarında tehlikeli bir deniz yolculuğu yapan Sahra Altı Afrika ülkelerinden bir grup düzensiz göçmenin kurtarıldığı ifade edildi.

Sahil güvenliğinden bir ekibin, kurtarılan grup içinde doğum yapmakta olan düzensiz göçmen kadına acil müdahalede bulunduğu, başarılı geçen doğum sonrasında anne ve bebeğe gereken ilk yardımın yapıldığı aktarıldı.

Anne ve bebeğin daha sonra Sfaks kentindeki Habib Burgiba Hastanesine kaldırıldığı dile getirildi.

Düzensiz göçmenlerin sayısına ya da nereye gittiklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus Ulusal Muhafız Genel İdaresi tarafından haziran ayında yapılan açıklamada, 2024 yılı ilk altı ayı içerisinde, güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine karşı yaptığı operasyonlarda 30 bin 281 düzensiz göçmenin durdurulduğu, operasyonlar esnasında engellenen 1041 düzensiz göç girişiminde, aralarında 7'si Tunuslu olmak üzere 462 göçmenin cesedine ulaşıldığı duyurulmuştu.?

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, Göçmenler, Göçmen, Güncel, Yaşam, Dünya, Bebek, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Göçmen Kadın Tekneyle Doğum Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
18:12 Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
08:42 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
08:16 Meksika’da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu Meksika'da terk edilmiş kamyonette 11 ceset bulundu
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
01:59 Silah ve çakar cezaları artıyor Silah ve çakar cezaları artıyor
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
01:11 RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 20:43:18. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus'ta Göçmen Kadın Tekneyle Doğum Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.