Tunus'ta göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri talep edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tunus'ta göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri talep edildi

Tunus\'ta göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri talep edildi

Tunus'un Sfaks kentinde düzenlenen gösteride, Avrupa'ya geçmek üzere ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri talep edildi. Gösteride, göçmenlerin yerleşimine karşı çıkıldı ve yönetimden çözüm bulunması istendi. Tunus, düzensiz göçmenlerin Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçiş rotasında bulunuyor ve Sfaks kenti bu çabaların sıklıkla gerçekleştiği noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

19.05.2024 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'un Sfaks kentinde düzenlenen gösteride, Avrupa'ya geçmek üzere ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri talep edildi.

Başkent Tunus'un güneyindeki Sfaks kentinin Cabniyane bölgesinde toplanan kalabalık grup, düzenledikleri gösteride "Yerleşime hayır, halk göçmenlerin geri gitmesini istiyor" şeklinde slogan attı.

Gösteri sırasında AA muhabirine konuşan aktivist Faize bin Salih, Sfaks'taki bazı bölgelerde çiftliklerin ve zeytin bağlarının işgal edilmesi ve yaşanan şiddet olaylarının artmasından dolayı yönetimin bu krize çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Bin Salih, Afrika ülkelerinden gelen yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini ve Sfaks'ta değil, sahranın güneyine yerleştirilmelerini istedi.

Yine bir başka aktivist Muhammed ise yönetim piramidinin en üstüne seslerini ulaştırmak istediklerini söyledi.

"Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e Cabniyane ve el-Amire ahalisinin çektiği sıkıntılara göz atması çağrısı yapıyorum, çünkü burada durum kontrolden çıktı ve dayanılmaz bir hal aldı" diyen Muhammed, yasadışı göçmenlere ilişkin açık hukuki yasalar ve siyasi yaklaşımlar yoluyla köklü çözümler bulunması çağrısında bulundu.

Muhammed, "Bizler ırkçılık çağrısında bulunan kimseler değiliz, bu göçmenlerin sıkıntılarını anlıyoruz ancak tehlike çanları çalmaya başladı ve halk fiili olarak tehlikede." ifadesini kullanarak, halktan bazılarının saldırılara ve hırsızlıklara maruz kaldığına dikkati çekti.

Tunus'ta düzensiz göçmen sorunu

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Akdeniz, Göçmen, Tunus, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri talep edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 06:20:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tunus'ta göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri talep edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement