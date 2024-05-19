Tunus\'ta göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri talep edildi

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Tunus'un Sfaks kentinde düzenlenen gösteride, Avrupa'ya geçmek üzere ülkeye yasadışı yollardan giriş yapan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri talep edildi.

Başkent Tunus'un güneyindeki Sfaks kentinin Cabniyane bölgesinde toplanan kalabalık grup, düzenledikleri gösteride "Yerleşime hayır, halk göçmenlerin geri gitmesini istiyor" şeklinde slogan attı.

Gösteri sırasında AA muhabirine konuşan aktivist Faize bin Salih, Sfaks'taki bazı bölgelerde çiftliklerin ve zeytin bağlarının işgal edilmesi ve yaşanan şiddet olaylarının artmasından dolayı yönetimin bu krize çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Bin Salih, Afrika ülkelerinden gelen yasadışı göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini ve Sfaks'ta değil, sahranın güneyine yerleştirilmelerini istedi.

Yine bir başka aktivist Muhammed ise yönetim piramidinin en üstüne seslerini ulaştırmak istediklerini söyledi.

"Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e Cabniyane ve el-Amire ahalisinin çektiği sıkıntılara göz atması çağrısı yapıyorum, çünkü burada durum kontrolden çıktı ve dayanılmaz bir hal aldı" diyen Muhammed, yasadışı göçmenlere ilişkin açık hukuki yasalar ve siyasi yaklaşımlar yoluyla köklü çözümler bulunması çağrısında bulundu.

Muhammed, "Bizler ırkçılık çağrısında bulunan kimseler değiliz, bu göçmenlerin sıkıntılarını anlıyoruz ancak tehlike çanları çalmaya başladı ve halk fiili olarak tehlikede." ifadesini kullanarak, halktan bazılarının saldırılara ve hırsızlıklara maruz kaldığına dikkati çekti.

Tunus'ta düzensiz göçmen sorunu

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, Eylül 2023'te Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini açıklamıştı.