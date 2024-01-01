Tunus\'ta İsrail saldırılarına karşı gösteri düzenlendi

Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona erdirilmesi talebiyle gösteri düzenlendi.

Tunus merkezli Filistin İçin Ortak Eylem İnisiyatifinin çağrısı üzerine göstericiler, başkent Tunus'un orta kesimindeki Habib Burgiba Caddesi'nde bir araya geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona erdirilmesi çağrısında bulunan göstericiler, tek ağızdan defalarca "Gazze'de Ateşkes İçin Geri Sayım" sloganı attı.

Filistin İçin Ortak Eylem İnisiyatifi Üyesi Vail Nevvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin, Filistin ile direnişi ve boykot kampanyalarını destekleyen ve 2023'e veda etme, 2024'ü "Gazze'de ateşkes için geri sayım" sloganıyla karşılama çağrısında bulunan küresel kampanya çerçevesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Gösteriyi, Gazze'de kapsamlı bir ateşkes sağlanmasına yönelik küresel çabaya katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini belirten Nevvar, izleyicilere Filistin direnişinin çalışmalarına ilişkin bir dizi video klip sunduklarını, Filistin direnişine tam desteklerini yinelediklerini ve İsrail'in suçlarını ve ABD'nin ona verdiği desteği kınadıklarını dile getirdi.

Nevvar, daha sonra Batı Avrupa ülkelerinin, özellikle Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın bu savaşta oynadığı destekleyici rolü hatırlatmak için Fransa'nın Tunus Büyükelçiliğine gittiklerini ve İsrail saldırılarını destekleyen tüm ülkelerin büyükelçilikleri adına gösteriyi Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde sonlandırdıklarını kaydetti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldü, 56 bin 451 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.