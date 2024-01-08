Tunus\'ta İtalya\'ya göçmen kaçakçılığı şebekesi çökertildi

TUNUS, 8 Ocak (Xinhua) -- Tunus'ta Afrikalı göçmenleri İtalya'ya kaçıran bir insan kaçakçılığı şebekesi çökertildi.

Tunus Ulusal Muhafızları Pazar günü Facebook hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Ülkenin güneydoğusunda bulunan Safakes vilayetindeki güvenlik birimleri, yabancı uyruklu kişileri kaçıran bir suç şebekesini çökertmeyi başardı" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Bu şebeke, Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen insanların Cezayir kara sınırından Tunus topraklarına girmesini sağlayarak, İtalya'ya yasadışı göç girişimleri için ulaşım ve barınak temin etmekteydi" denildi.

Operasyonda dört kişinin yakalandığını, ayrıca üç araca ve büyük miktarda nakit paraya el konulduğunu kaydeden açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Afrika'nın kuzey ucunda yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri konumunda.

Tunuslu yetkililer bu sorunu çözmek için sıkı önlemler uygulasa da Tunus sahillerinden İtalya'ya ulaşmaya çalışan yasadışı göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.