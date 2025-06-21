Tunus'ta Nahda Hareketi'ne Hapis Cezası Tepkisi - Son Dakika
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Tunus'ta Nahda Hareketi'ne Hapis Cezası Tepkisi

21.06.2025 05:00
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Nahda Hareketi, Es-Sahbi Atik'in 15 yıl hapis cezasını siyasi olarak kınadı ve adalet talep etti.

Tunus'taki Nahda Hareketi, yöneticilerinden Es-Sahbi Atik'in (66) 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, Nahda yöneticilerinden Atik'in kara para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterilerek, söz konusu karar "siyasi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada davanın, asılsız bir suçlamayla başladığı ve soruşturmalar, tanıkların ifadeleri ve teknik testlerin sonucunda Atik'in suçsuz olduğunun kanıtlandığı kaydedildi.

"Yargı erkinin siyasi muhalifleri ortadan kaldırmak için kullanılmasının" kınandığı açıklamada, bu davanın da 25 Temmuz kararlarına karşı çıkan her sesi hedef alan siyasi davalar bağlamında geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması, siyasi yargılamalara son verilmesi ve kamusal ve bireysel özgürlüklere yönelik tüm ihlallerin sona erdirilmesi" istendi.

Tunus'ta kara para aklama davasından yargılanan Nahda Hareketi yöneticilerinden Es-Sahbi Atik (66) 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Atik, 13 Mayıs'ta "kara para aklama" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Tunus'ta "siyasi tutuklamalar"

Tunus'ta 11 Şubat 2023'ten bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, siyasilerin "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise bu gibi soruşturmaları "siyasi" olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Nahda Hareketi'ne Hapis Cezası Tepkisi - Son Dakika

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