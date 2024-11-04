Tunus'ta Ortak Miras Konseri Düzenlendi

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Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kanun sanatçısı Aytaç Doğan ve ekibinin katılımıyla Ortak Miras Konseri düzenledi.

Başkent Tunus'taki Kültür Sarayında, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen konsere, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Irak'ın Tunus Büyükelçisi Abdulhakim Kassab, YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tunus Ataşesi Yunus Düzcü, Tunus'taki misyon temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

Tunus Kültür Bakanlığının desteklediği konserde Aytaç ve ekibine Tunuslu ses sanatçısı Rana Zarruk da eşlik etti.

Konserin ardından AA muhabirine konuşan Büyükelçi Demircan, " Müzik, insanları, kalpleri ve duyguları bir araya getiren sanatların başında geliyor. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlediğimiz konsere Tunusluların yoğun ilgisinden dolayı çok mutluyuz. Türkiye ile çok sayıda ortak gelenek ve görenekleri barındıran Tunus'ta kendimi evimde gibi hissediyorum." dedi.

Irak Büyükelçisi Kassab ise ülkeler arasında kültürel iletişimin hayati önem taşıdığını, bir diplomat olarak halkı birleştiren ve diplomatik ilişkileri geliştiren bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu vurguladı.

"Bir aydır konsere hazırlanıyoruz"

Büyükelçi Demircan ve YEE Tunus'taki çalışanlar ile konsere titizlikle hazırlandıklarını belirten kanun sanatçısı Doğan, "Bir aydır konsere hazırlanıyoruz, Türkiye ile Tunus arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek muhteşem bir konser düzenledik. Tunus'ta olmaktan dolayı çok mutluyuz. Tunus'u, müziğini, sanatçılarını ve değerli Tunuslu müzisyen dostlarımızı çok seviyoruz." diye konuştu.

Konseri dinleyen Tunus Üniversitesi öğretim görevlilerinden Irak Türkmeni İnam Mrabit, iki saate yakın süren konser boyunca çok mutlu olduklarını ve iyi vakit geçirdiklerini aktardı.

Türklerin, Tunusluların ve Arapların ortak hisleri paylaştığını vurgulayan Mrabit, Türk ve Tunuslu sanatçıların ortak düzenlediği konserde müziğin ortak miras gücünü gösterdiğini belirtti.