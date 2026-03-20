Tunus'ta Türk Toplumu Bayramlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunus'ta Türk Toplumu Bayramlaşma

Tunus\'ta Türk Toplumu Bayramlaşma
20.03.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta Türk vatandaşları, Ramazan Bayramı'nı Büyükelçilikte bir arada kutladı.

Tunus'ta yaşayan Türk toplumu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Tunus'ta yaşayan Türk vatandaşları aileleriyle birlikte katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükelçi Demircan, Ramazan Bayramı'nı yurt dışında büyük bir aile ortamında kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Demircan, "Ramazan Bayramı münasebetiyle sabah Zeytune Camii'nde kılınan bayram namazının ardından rezidansımızda toplumumuzla bir araya geldik. Memleketimizden uzakta burada yaşayan vatandaşlarımızla büyük bir aile olarak bayramlaştık. Devletimizin çatısı altında birlik ve beraberlik içinde nice bayramlarda buluşmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, katılımcılara Türk kahvaltısı ikram edildi. Bayramlaşma, sohbet ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Türk Toplumu Bayramlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor
Maç sonunda açıkladı: Beşiktaş’ta kalmak istiyorum Maç sonunda açıkladı: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Emre Belözoğlu’ndan takımına serzeniş Emre Belözoğlu'ndan takımına serzeniş
ABD’den Kuveyt, BAE ve Ürdün’e 16 milyar dolarlık silah satışı ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı
Savaş bataklığındaki ülkelere Erdoğan’dan “akıllı olun“ mesajı Savaş bataklığındaki ülkelere Erdoğan'dan "akıllı olun" mesajı

19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
19:09
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
Sahibinin, koşmadığı için dövdüğü at bayıldı
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 20:15:30. #7.13#
SON DAKİKA: Tunus'ta Türk Toplumu Bayramlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.