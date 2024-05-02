Tunus'taki Nahda Hareketi, tutuklu yargılanan siyasilerin serbest bırakılmasını talep etti - Son Dakika
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Tunus'taki Nahda Hareketi, tutuklu yargılanan siyasilerin serbest bırakılmasını talep etti

Tunus\'taki Nahda Hareketi, tutuklu yargılanan siyasilerin serbest bırakılmasını talep etti

Tunus'taki Nahda Hareketi, 14 ayı aşkın bir süredir tutuklu yargılanan siyasilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Nahda Hareketi, tutuklu yargılanan siyasilerin serbest bırakılması için dayanışma içinde olduklarını belirtti. Açıklamada, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerektiği ve adil seçimlere katılımlarının sağlanması gerektiği vurgulandı.

02.05.2024 23:23
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Tunus'taki Nahda Hareketi, 14 ayı aşkın bir süredir "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan siyasilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Nahda Hareketi, geçen yıl 11 Şubat'ta başlatılan operasyonlar sonucu tutuklu yargılanmalarına karar verilen siyasilere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek başta olmak üzere tutuklu yargılanan siyasilerin serbest bırakılması çağrısı yapılan açıklamada, "Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak suçlamasıyla tutuklu yargılanan tüm siyasiler ve aktivistler ile dayanışma içerisindeyiz. Bin Mübarek ve diğer tutuklu yargılananların talepleri karşılanmadığı için yaptıkları açlık grevinden dolayı herhangi bir zarar görmelerinden devlet sorumludur." ifadelerine yer verildi.

"Siyasi tutukluların" yargılandığı dava dosyasının bir an önce kapatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmaları için siyasi tutuklular serbest bırakılmalı. Tunusluların özgür iradeleriyle adil ve şeffaf seçimlere katılımları sağlanmalı." ifadeleri kullanıldı.

Bin Mübarek, 23 Nisan'dan bu yana, İhtiyati tutukluluk sürelerini aşmalarına rağmen salıverilmedikleri ve özgür yargılanma hakları ellerinden alındığı için açlık grevine devam ediyor.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Ülkede "Muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Tunus'ta "siyasi tutuklulardan" açlık grevi

Tunus'taki siyasi tutuklulardan Anayasa Profesörü Cevher Bin Mübarek 25 Eylül 2023'te, Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi ve eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi de 2 Ekim 2023'te açlık grevine başlamıştı.

Nahda Hareketi de 29 Eylül' 2023'te yaptığı açıklamayla, tutuklu bulunan eski Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin 3 günlük açlık grevine girmişti.

Siyasi Mahkumları Savunma Komitesi tarafından 23 Nisan'da yapılan açıklamada ise, Bin Mübarek'in daha önce sona erdirdiği açlık grevine tekrar başladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Tunus, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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