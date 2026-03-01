Tunus'tan Askeri Gerilim Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Logo

Tunus'tan Askeri Gerilim Açıklaması

01.03.2026 13:40
Tunus, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla artan gerilimi endişeyle izliyor ve barış çağrısı yapıyor.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırının ardından bölgede yaşanan askeri tırmanışı "derin endişe ve kaygıyla" takip ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede yaşanan tehlikeli askeri gerilimin çatışmaların genişlemesi ve kaosa sürüklenme riskini beraberinde getirdiği, bunun da bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, Tunus'un devletlerin egemenliğine saygı ilkesine bağlılığını yinelediği, herhangi bir devletin topraklarına yönelik saldırıyı ve toprak bütünlüğünün ihlalini kınadığı kaydedildi.

Tunus'un kardeş Arap ülkelerinin topraklarının hedef alınmasını kesin bir dille reddettiği vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Irak ile tam dayanışma içinde olunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası hukuka ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü ilkesine bağlılığını yineleyen Tunus'un, tüm taraflara askeri operasyonları derhal durdurma, itidalli davranma ve müzakere masasına dönme çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Masum sivillerin hayatının korunması ve bölge halklarının kaynaklarının muhafaza edilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması için sorumluluğunu üstlenmesi ve gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

