Tunus\'un kuzey kıyısında göç girişimi sırasında tekneleri alabora olan 17 düzensiz göçmen kayboldu

Güncel

Tunus'un kuzey kıyısında göç girişimi sırasında tekneleri alabora olan 17 düzensiz göçmenin denizde kaybolduğu bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafız Sözcüsü Hüsameddin Cebabli, yerel medyaya yaptığı açıklamada, geçtiğimiz salı günü ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentine bağlı Res Engela sahilinden ayrılan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olduğunu, teknede bulunan biri 5 yaşında çocuk olmak üzere 17 göçmenin kaybolduğunu belirtti.

Düzensiz gömenleri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Cebabli, aile fertlerinin verdiği bilgiye göre teknenin İtalya deniz sınırına geçtikten sonra battığının teyit edildiğini kaydetti.

Tunus'ta 2023 yılı içerisinde 1300 düzensiz göçmen kayboldu

Tunus Ekonomi ve Sosyal Haklar Forumu tarafından 6 Şubat'ta yapılan açıklamada, 2023 yılında düzensiz göç girişimi sırasında 1300 Tunuslu düzensiz göçmenin kaybolduğu, Avrupa'ya deniz yoluyla geçmeye çalışan 17 bini aşkın düzensiz göçmenin ise Avrupa'ya ulaştığı duyurulmuştu.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği noktaların arasında öne çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, 2023 Eylül ayında, Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve bir kısmı düzensiz göçmen akışının azaltılmasını amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında Tunus'a 127 milyon avroluk yardım tahsis edildiğini duyurmuştu.