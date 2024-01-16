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Tunus ve Çin, Gazze'deki savaşın durdurulması için çağrıda bulundu - Son Dakika
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Tunus ve Çin, Gazze'deki savaşın durdurulması için çağrıda bulundu

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Gazze'deki savaşın bir an önce durdurulması için ortak çağrıda bulundu. Görüşmede, iki ülkenin görüşlerinin yakınlaştığı ve Gazze'deki savaşın derhal durdurulması gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Tunus ve Çin, Gazze\'deki savaşın durdurulması için çağrıda bulundu
16.01.2024 - 12:25,
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Tunus ile Çin, Gazze Şeridi'nde 3 ayı aşkın süredir devam eden savaşın bir an önce durdurulması için çağrıda bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Tunus'a gelen Çin Dışişleri bakanı Vang Yi, Tunuslu mevkidaşı Nebil Ammar ile başkent Tunus'ta bir araya geldi.

Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası arenadaki güncel gelişmeler ile ortak çıkarları ilgilendiren konuların ele alındığı görüşmede, iki ülkenin görüşlerinin yakınlaştığı kaydedildi.

Görüşmede Ammar'ın, Tunus'un, Filistinlilerin meşru haklarının tamamını geri kazanılması yönündeki kararlı duruşunu hatırlattığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca iki ülkenin Gazze'deki savaşın derhal durdurulması gerektiği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Afrika gezi kapsamında 14 Ocak Pazar günü Tunus'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Yi, resmi temasların yanı sıra başkent Tunus'ta Çin'in finanse ettiği Uluslararası Diplomasi Merkezi'nin açılışına da katılmıştı.

Kaynak: AA
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