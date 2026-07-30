Tunus ve Senegal İşbirliği Geliştiriyor

TUNUS (AA) – Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Senegal Dışişleri Bakanı Şeyh Niyang, ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve 2026-2027 Yürütme İşbirliği Programı'nın uygulanmasına ilişkin konuları ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nefti ile Niyang, Afrika Birliği Yürütme Konseyinin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 49. olağan toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, ticaret, ekonomi, akademi, sağlık, yenilenebilir enerji ve modern iletişim teknolojileri başta olmak üzere öncelikli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan 2026-2027 Yürütme İşbirliği Programı'nın uygulanmasının önemini vurguladı.

Açıklamada, programın iki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik faaliyetler, girişimler ve somut uygulamaları kapsadığı belirtildi.

Taraflar ayrıca, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanan ikili programlara yönelik hazırlıkların sürdürülmesi, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar bünyesinde koordinasyon ve istişarelerin devam ettirilmesi ile ortak ilgi alanlarındaki konularda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.???????